Арбелоа: «Знаю, что существуют кампании по подрыву авторитета «Реала»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа ответил, опасается ли он негативной реакции со стороны части болельщиков из-за его недавних слов в защиту президента клуба Флорентино Переса.

Ранее специалист заявил, что люди, освистывающие главу «сливочных», не любят команду, и назвал Переса одним из важнейших людей в истории «Реала».

«Как бывший воспитанник, игрок и особенно как тренер, я испытываю огромное уважение к болельщикам и их праву выражать свое мнение так, как они считают нужным», — приводит AS слова Арбелоа.

При этом он подчеркнул, что публичная критика ослабляет команду.

«Освистывание ослабляет команду, ослабляет «Реал». Знаю, что существуют кампании по подрыву авторитета «Реала», знаю, кто за ними стоит. Меня они не обманут», — добавил Арбелоа, обозначив связь между внутренними протестами и внешним давлением на клуб.

«Реал» набрал 48 очков за 20 туров и занимает второе место в чемпионате Испании.