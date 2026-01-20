Арбелоа: «Знаю, что существуют кампании по подрыву авторитета «Реала»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа ответил, опасается ли он негативной реакции со стороны части болельщиков из-за его недавних слов в защиту президента клуба Флорентино Переса.
Ранее специалист заявил, что люди, освистывающие главу «сливочных», не любят команду, и назвал Переса одним из важнейших людей в истории «Реала».
«Как бывший воспитанник, игрок и особенно как тренер, я испытываю огромное уважение к болельщикам и их праву выражать свое мнение так, как они считают нужным», — приводит AS слова Арбелоа.
При этом он подчеркнул, что публичная критика ослабляет команду.
«Освистывание ослабляет команду, ослабляет «Реал». Знаю, что существуют кампании по подрыву авторитета «Реала», знаю, кто за ними стоит. Меня они не обманут», — добавил Арбелоа, обозначив связь между внутренними протестами и внешним давлением на клуб.
«Реал» набрал 48 очков за 20 туров и занимает второе место в чемпионате Испании.
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1
|Барселона
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2
|Реал
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3
|Вильярреал
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4
|Атлетико
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5
|Бетис
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6
|Сельта
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7
|Хетафе
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8
|Р. Вальекано
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9
|Валенсия
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10
|Р. Сосьедад
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11
|Эспаньол
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12
|Атлетик
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|0-0
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13
|Севилья
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|0-0
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14
|Алавес
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|0
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|0-0
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15
|Эльче
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|0-0
|0
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16
|Леванте
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|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
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|0-0
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18
|Расинг
|0
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|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
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|0-0
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20
|Малага
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -