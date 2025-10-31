Алонсо: «Я всегда беспокоюсь о том, чтобы не давить на игроков слишком сильно»
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал о том, как находить подход к известным игрокам.
«Нужно оставаться самим собой. Самое главное — быть искренним, а не пытаться притворяться. Всегда думайте о том, что лучше для команды. Всегда поддерживайте хорошие отношения, основанные на уважении, но с пониманием того, что не все одинаковы. Вы должны обладать эмоциональным интеллектом.
Я всегда беспокоюсь о том, чтобы не давить на игроков слишком сильно. Вы также должны осознавать, какие усилия от вас требуются, какие требования к ним предъявляются. Бывают моменты, когда вы должны управлять этими моментами», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.
43-летний Алонсо работает в «Реале» с 1 июня 2025 года. Команда лидирует в таблице чемпионата Испании.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|22
|18
|1
|3
|60-23
|55
|
2
|Реал
|22
|17
|3
|2
|47-18
|54
|
3
|Атлетико
|22
|13
|6
|3
|38-17
|45
|
4
|Вильярреал
|21
|13
|3
|5
|39-23
|42
|
5
|Бетис
|22
|9
|8
|5
|36-28
|35
|
6
|Эспаньол
|22
|10
|4
|8
|26-27
|34
|
7
|Сельта
|23
|8
|9
|6
|30-25
|33
|
8
|Осасуна
|23
|8
|5
|10
|28-28
|29
|
9
|Р. Сосьедад
|22
|7
|7
|8
|30-30
|28
|
10
|Жирона
|22
|6
|7
|9
|21-36
|25
|
11
|Алавес
|22
|7
|4
|11
|20-27
|25
|
12
|Атлетик
|22
|7
|4
|11
|21-31
|25
|
13
|Мальорка
|22
|6
|6
|10
|28-34
|24
|
14
|Эльче
|22
|5
|9
|8
|30-32
|24
|
15
|Севилья
|22
|7
|3
|12
|29-37
|24
|
16
|Валенсия
|22
|5
|8
|9
|23-35
|23
|
17
|Хетафе
|22
|6
|5
|11
|16-27
|23
|
18
|Р. Вальекано
|22
|5
|7
|10
|18-30
|22
|
19
|Леванте
|21
|4
|6
|11
|24-34
|18
|
20
|Овьедо
|22
|3
|7
|12
|12-34
|16
|6.02
|23:00
|Сельта – Осасуна
|1 : 2
|7.02
|16:00
|Р. Вальекано – Овьедо
|- : -
|7.02
|18:15
|Барселона – Мальорка
|- : -
|7.02
|20:30
|Севилья – Жирона
|- : -
|7.02
|23:00
|Р. Сосьедад – Эльче
|- : -
|8.02
|16:00
|Алавес – Хетафе
|- : -
|8.02
|18:15
|Атлетик – Леванте
|- : -
|8.02
|20:30
|Атлетико – Бетис
|- : -
|8.02
|23:00
|Валенсия – Реал
|- : -
|9.02
|23:00
|Вильярреал – Эспаньол
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|15
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|12
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|8
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Луис Милья
Хетафе
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|16
|2
|4
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|18
|2
|3
|
|
Алехандро Катена
Осасуна
|21
|1
|8