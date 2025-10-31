Футбол
31 октября 2025, 13:42

Алонсо: «Я всегда беспокоюсь о том, чтобы не давить на игроков слишком сильно»

Павел Лопатко

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал о том, как находить подход к известным игрокам.

«Нужно оставаться самим собой. Самое главное — быть искренним, а не пытаться притворяться. Всегда думайте о том, что лучше для команды. Всегда поддерживайте хорошие отношения, основанные на уважении, но с пониманием того, что не все одинаковы. Вы должны обладать эмоциональным интеллектом.

Я всегда беспокоюсь о том, чтобы не давить на игроков слишком сильно. Вы также должны осознавать, какие усилия от вас требуются, какие требования к ним предъявляются. Бывают моменты, когда вы должны управлять этими моментами», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

43-летний Алонсо работает в «Реале» с 1 июня 2025 года. Команда лидирует в таблице чемпионата Испании.

ФК Реал
Хаби Алонсо
TBR Football: защитник Гарсия согласился продлить контракт с «Барселоной»

«Барселона» вернется на «Камп Ноу» в ноябре для проведения открытой тренировки
