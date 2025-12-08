Алонсо — о поражении в игре с «Сельтой»: «В начале все пошло не так, как мы хотели. В среду мы должны показать другую игру»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал поражение от «Сельты» (0:2) в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании.

«Мы злы, это была не та игра и не тот результат, которых мы хотели. Травма Милитау ударила по нам, и нам было трудно оправиться.

Мы пытались что-то подкорректировать... Нам нужно двигаться дальше как можно быстрее, в чемпионате еще многое впереди, и в среду у нас игра с «Сити» в Лиге чемпионов, чтобы отреагировать и избавиться от этого неприятного послевкусия.

Мы планировали играть в хорошем ритме, но нам не хватило некоторых вещей... С десятью игроками мы были почти на своем пике. В начале все пошло не так, как мы хотели. В среду мы должны показать другую игру», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

«Реал» после 16 матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании — у команды 36 очков. В 16-м туре он сыграет на выезде с «Алавесом» 14 декабря. 10 декабря мадридцы примут «Манчестер Сити» в матче общего этапа Лиги чемпионов.