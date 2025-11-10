Алонсо: «Нам нужно быть требовательными к себе, но при этом сохранять благоразумие»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал ничью с «Райо Вальекано» (0:0) в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании.

«Мы осознаем свое положение. Нужно уметь балансировать между удачными и сложными периодами. Сезон долгий, требования огромны, но мы справляемся с ними и готовимся к ним. Вторая половина матча могла сложиться по-разному.

Я не связываю это с эмоциональными перепадами. Мы стремимся к стабильности в подготовке и менталитете, ведь чемпионат — это последовательная работа от игры к игре.

Это «Реал», и мы все понимаем, каким стандартам должны соответствовать. Сейчас еще ноябрь, впереди долгий путь. Нам нужно быть требовательными к себе, но при этом сохранять благоразумие», — сказал испанский специалист на пресс-конференции.

«Реал» (31 очко после 12 матчей) лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.