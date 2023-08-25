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25 августа, 23:28

Главный тренер «Реал Сосьедад» о дебюте Захаряна: «Он может многое дать нам»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото ФК «Реал Сосьедад»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль оценил дебют российского полузащитника Арсена Захаряна за испанскую команду в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмас» (0:0).

Захарян вышел на замену вместо Браиса Мендеса на 75-й минуте и не отличился результативными действиями.

«Очевидно, что я поставил Захаряна в сложную ситуацию. Но это лишь потому, что этот парень обладает высоким уровнем индивидуального мастерства. Он — игрок, который может подключаться в штрафную, зацепиться, имеет хороший пас и умеет завершать атаки. У Захаряна феноменальный удар, как вы могли заметить при подаче углового. Он не стесняется агрессивной игры. Хорошо выступить для него было сложно, потому что у него было всего лишь несколько дней на адаптацию. Плюс он совсем не знал команду, не был знаком с игроками. Но он может многое дать нам», — сказал Альгуасиль журналистам на послематчевой пресс-конференции.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.

«Реал Сосьедад» проведет следующий матч 2 сентября против «Гранады».

Арсен Захарян
Футбол
ФК Лас-Пальмас
ФК Реал Сосьедад
Иманол Альгуасиль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Р. Вальекано 2 2 0 0 4-0 6
3
 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
4
 Атлетико 2 1 1 0 3-1 4
5
 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
6
 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
7
 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
8
 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
9
 Кадис 2 1 0 1 1-2 3
10
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
11
 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
12
 Алавес 2 1 0 1 4-4 3
13
 Осасуна 2 1 0 1 2-2 3
14
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
15
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
16
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
17
 Хетафе 2 0 1 1 0-3 1
18
 Севилья 2 0 0 2 4-6 0
19
 Гранада 2 0 0 2 1-5 0
20
 Альмерия 2 0 0 2 1-5 0
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25.08 20:30
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
 0 : 0
25.08 22:30
Сельта – Реал
 0 : 1
26.08 20:00
Кадис – Альмерия
 - : -
26.08 20:30
Гранада – Мальорка
 - : -
26.08 22:30
Севилья – Жирона
 - : -
27.08 18:30
Вильярреал – Барселона
 - : -
27.08 20:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
27.08 22:30
Атлетик – Бетис
 - : -
28.08 20:30
Хетафе – Алавес
 - : -
28.08 22:30
Р. Вальекано – Атлетико
 - : -
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Джуд Беллингем

Реал

 4
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Алавес

 2
Кристиан Стуани

Кристиан Стуани

Жирона

 2
П
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Хон Гуриди

Алавес

 2
Луис Риоха

Луис Риоха

Алавес

 2
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Нико Уильямс

Атлетик

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Гонсало Эскаланте

Гонсало Эскаланте

Кадис

 1 1 0
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