Альгуасил — о травме Захаряна: «Жалко его, он проходит через настоящее испытание»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасил отметил, что полузащитнику Арсену Захаряну было трудно адаптироваться в ла лиге из-за травм. Он считает, что футболист в настоящее время проходит целое испытание.

В середине марта у 21-летнего россиянина случился рецидив травмы четырехглавой мышцы. В апреле полузащитник приступил к индивидуальным тренировкам.

«Захарян, пожалуй, дальше всех от возвращения на поле. В этой ситуации мы не будем торопиться. Думаю, только к самому концу сезона он сможет помочь нам. Обидно, конечно, что его нет. Когда он был в строю, показывал свой уровень. Жалко его, потому что адаптация далась трудно из-за травм. Честно говоря, он проходит через настоящее испытание. Остается только ждать, чтобы он восстановился как можно быстрее, не получил новых травм и смог набрать форму, обрести стабильность и показать весь свой потенциал», — цитирует Альгуасиля Mundo Deportivo.

Захарян присоединился к «Реал Сосьедад» в 2023 году. В нынешнем сезоне он провел всего 4 матча за испанскую команду во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.