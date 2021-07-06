Главный тренер «Райо Вальекано» продлил контракт с клубом

Главный тренер «Райо Вальекано» Андони Ираола продолжит работать с командой. Он продлил соглашение на год, сообщает сайт клуба.

OFICIAL | Andoni Iraola ser? el entrenador del Rayo Vallecano para la temporada 2021-22 ?#RayoDePrimera pic.twitter.com/Qg0zZNYOMy — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) July 6, 2021

«Райо Вальекано» вернулся в примеру спустя два года. В сезоне-2018/19 команда финишировала на последнем месте в ла лиге и вылетела в сегунду.

39-летний Ираола работает с «Райо» с 2020 года. До этого он возглавлял «Мирандес» и кипрский АЕК.

Почти всю профессиональную карьеру футболиста Ираола провел в «Атлетике», с которым доходил до финала Лиги Европы.