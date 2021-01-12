Главный тренер покинул «Алавес» спустя пять месяцев после назначения

Испанец Пабло Мачин покинул пост главного тренера «Алавеса», информирует пресс-служба клуба. Пока команду будет тренировать Хавьер Кабелло.

«Мы хотим поблагодарить Пабло Мачина и Хорди Балселлса за их работу и преданность клубу, а также пожелать им удачи в их профессиональном будущем», — говорится в сообщении на сайте.

45-летний Мачин возглавил «Алавес» в августе прошлого года. До этого он в течение двух недель работал главным тренером китайского «Циндао Хайню».

С 2018 года по 2019-й Мачин тренировал «Севилью». Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды.