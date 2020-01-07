Главный тренер «Малаги» отстранен за интим-видео
23:07
Главный тренер «Малаги» Виктор Санчес дель Амо отстранен от исполнения обязанностей после того, как в сеть попало его интимное видео, информирует официальный сайт клуба.
43-летний специалист перед камерой показал свой половой орган. Предполагается, что ролик был послан в личной переписке в мессенджере.
По словам самого Санчеса, он является жертвой преступления против личности, а злоумышленники шантажируют его и вымогают деньги. Он призвал не распространять видео, так как это может повлесь за собой уголовную ответственность.
«Малага» выступает во втором дивизионе и занимает 16-е место. Санчес дель Амо возглавляет команду с апреля 2019 года.
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