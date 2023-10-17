Главный тренер «Лас-Пальмас» Гарсия Пимьента продлил контракт с клубом

Главный тренер «Лас-Пальмас» Хавьер Гарсия Пимьента подписал новый контракт с клубом.

Новое соглашение 49-летнего испанца рассчитано до 2025 года. Гарсия Пимьента возглавил «Лас-Пальмас» в январе прошлого года. До этого он тренировал молодежные команды «Барселоны» разных возрастов.

«Лас-Пальмас» с 11 очками занимает десятое место в испанской ла лиге после 9 туров.