Симеоне о подготовке к мадридскому дерби: «Я дистанцируюсь от всего, что не имеет для «Атлетико» значения»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о подготовке команды к дерби с «Реалом» в 8-м туре ла лиги.

Матч пройдет с воскресенье, 29 сентября, на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Я немного дистанцируюсь от всего, что не имеет для нас значения. Готовлюсь к игре, смотрю на футболистов, думаю о том, как продолжать нашу стратегию», — приводит AS слова Симеоне.

Тренер отметил, что не обращает внимания на комментарии в адрес его команды и по поводу предстоящей игры в целом.

«Я понимаю, что продукт нужно продавать, нужно продавать дерби со всеми этими прекрасными игроками. И игроки, и тренеры должны заниматься тем, что важно для нас», — добавил он.

Перед 8-м туром «Атлетико» с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сливочные» с 17 баллами идут на второй строчке ла лиги.