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Симеоне о подготовке к мадридскому дерби: «Я дистанцируюсь от всего, что не имеет для «Атлетико» значения»

Алина Савинова
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о подготовке команды к дерби с «Реалом» в 8-м туре ла лиги.

Матч пройдет с воскресенье, 29 сентября, на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Я немного дистанцируюсь от всего, что не имеет для нас значения. Готовлюсь к игре, смотрю на футболистов, думаю о том, как продолжать нашу стратегию», — приводит AS слова Симеоне.

Тренер отметил, что не обращает внимания на комментарии в адрес его команды и по поводу предстоящей игры в целом.

«Я понимаю, что продукт нужно продавать, нужно продавать дерби со всеми этими прекрасными игроками. И игроки, и тренеры должны заниматься тем, что важно для нас», — добавил он.

Перед 8-м туром «Атлетико» с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сливочные» с 17 баллами идут на второй строчке ла лиги.

Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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1
 Барселона 8 7 0 1 25-9 21
2
 Реал 7 5 2 0 16-5 17
3
 Атлетико 7 4 3 0 11-3 15
4
 Вильярреал 7 4 2 1 14-14 14
5
 Осасуна 8 4 2 2 12-13 14
6
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
7
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
8
 Р. Вальекано 8 2 4 2 9-8 10
9
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
10
 Сельта 7 3 0 4 14-14 9
11
 Бетис 7 2 3 2 7-7 9
12
 Жирона 7 2 2 3 8-10 8
13
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
14
 Севилья 7 2 2 3 7-9 8
15
 Хетафе 8 1 4 3 5-6 7
16
 Леганес 8 1 4 3 5-9 7
17
 Эспаньол 7 2 1 4 7-11 7
18
 Валенсия 8 1 2 5 5-13 5
19
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
20
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Хетафе – Алавес
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 1 : 1
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Р. Сосьедад – Валенсия
 3 : 0
28.09 22:00
Осасуна – Барселона
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29.09 15:00
Сельта – Жирона
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