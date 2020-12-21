Главный тренер «Эйбара» раскритиковал работу судей в матче против «Реала»

Главный тренер «Эйбара» Хосе Луис Мендилибар остался недоволен работой арбитров в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:3). При счете 2:1 в пользу «Реала» мяч в штрафной мадридцев попал в руку защитника мадридцев Серхио Рамосу, но арбитр пенальти не назначил и не стал использовать систему ВАР для просмотра эпизода.

«Мы понятия не имеем, что происходит. На этой неделе было много игр рукой, и мы не знаем, когда следует наказывать, а когда нет. Сегодня решение было принято за 20 секунд, тогда как обычно это занимает две или три минуты после просмотра видеоповтора», — цитирует Мендилибара Marca.