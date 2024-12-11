Личка — о возможном возвращении Захаряна в «Динамо»: «Никогда не откажусь от такого игрока»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в московский клуб.

«Я, конечно, слежу за Захаряном в Испании. Знаю, что он уже долгое время травмирован. Что касается его возможного возвращения или аренды в «Динамо», то я никогда не откажусь от такого игрока, как Арсен», — цитирует Личку Legalbet.

Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. В минувшем сезоне он провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. В этом сезоне полузащитник ни разу не выходил на поле из-за травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки, которую получил в июле.