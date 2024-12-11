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Личка — о возможном возвращении Захаряна в «Динамо»: «Никогда не откажусь от такого игрока»

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в московский клуб.

«Я, конечно, слежу за Захаряном в Испании. Знаю, что он уже долгое время травмирован. Что касается его возможного возвращения или аренды в «Динамо», то я никогда не откажусь от такого игрока, как Арсен», — цитирует Личку Legalbet.

Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад» летом 2023 года. В минувшем сезоне он провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. В этом сезоне полузащитник ни разу не выходил на поле из-за травмы малоберцовых сухожилий правой лодыжки, которую получил в июле.

Источник: Legalbet
Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
Марцел Личка
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 16 11 3 2 34-13 36
3
 Атлетико 16 10 5 1 30-11 35
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
6
 Осасуна 16 6 6 4 22-25 24
7
 Мальорка 17 7 3 7 16-20 24
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 16 6 4 6 22-23 22
10
 Сельта 16 6 3 7 25-27 21
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Севилья 16 5 4 7 17-23 19
13
 Р. Вальекано 15 5 4 6 15-16 19
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Хетафе 16 3 7 6 11-13 16
16
 Алавес 16 4 3 9 18-27 15
17
 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
18
 Эспаньол 15 4 1 10 15-28 13
19
 Валенсия 14 2 4 8 13-22 10
20
 Вальядолид 16 2 3 11 11-34 9
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13.12 23:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
14.12 16:00
Эспаньол – Осасуна
 - : -
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Мальорка – Жирона
 - : -
14.12 20:30
Севилья – Сельта
 - : -
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Р. Вальекано – Реал
 - : -
15.12 16:00
Атлетико – Хетафе
 - : -
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