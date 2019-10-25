Главный тренер «Депортиво»: «Игроки думают, что подняться на Гималаи гораздо проще, чем победить»

Главный тренер «Депортиво» Луис Сесар рассказал о неуверенности в себе игроков ла-корунской команды.

— Игроки думают, что подняться на Гималаи гораздо проще, чем победить, — приводит слова Сесара Riazor.org. — Как известно, тело подчиняется голове. Футболисты в полнейшем упадке, они не верят в себя и боятся чрезмерной ответственности. Отсюда голова работает не так, как должна. Рецепт один — победить, но победа не достанется просто так. Будем работать.

После 12 туров «Депортиво» занимает в сегунде последнее место с 8 очками. Сесар пришел на пост тренера на смену Хуану Анкеле.