Главный тренер «Барселоны» исключил возможность возвращения Неймара в команду

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен исключил возможность приобретения каталонским клубом форварда «ПСЖ» Неймара.

— 222 миллиона за Неймара? Вряд ли. Не думаю, что кто-то сейчас готов потратить такие деньги на футболиста, — приводит Gazzetta dello Sport слова Сетьена.

28-летний Неймар забил 18 голов и отдал 10 результативных передач в 22 матчах за «ПСЖ» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 128 миллионов евро.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, летом 2017 года игрок перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.