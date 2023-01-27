Хави: «Дембеле важен для меня. Надеюсь, что он останется с нами на долгие годы»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о важности нападающего Усмана Дембеле для команды.

«Для меня он важен, он отличается от остальных. Трудно найти таких решительных футболистов в эпизодах один на один. В клубе это знают. С тех пор, как мы здесь, он находится на экстраординарном уровне. Я надеюсь, что он останется с нами на долгие годы», — сказал Хави.

Ранее стало известно о том, что Дембеле намерен продлить контракт с «Барселоной». Его действующее соглашение рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел за испанский клуб 27 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.