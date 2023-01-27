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Хави: «Дембеле важен для меня. Надеюсь, что он останется с нами на долгие годы»

Алина Савинова
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о важности нападающего Усмана Дембеле для команды.

«Для меня он важен, он отличается от остальных. Трудно найти таких решительных футболистов в эпизодах один на один. В клубе это знают. С тех пор, как мы здесь, он находится на экстраординарном уровне. Я надеюсь, что он останется с нами на долгие годы», — сказал Хави.

Ранее стало известно о том, что Дембеле намерен продлить контракт с «Барселоной». Его действующее соглашение рассчитано до 2024 года.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел за испанский клуб 27 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач.

Источник: https://twitter.com/BarcaUniversal/status/1618960753339293697

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
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  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 0
Арсенал 0
1-й тайм

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
1
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Хави не рассчитывает на защитника Бельерина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 14 2 1 36-6 44
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 18 7 4 7 15-16 25
11
 Жирона 18 5 6 7 26-28 21
12
 Валенсия 17 5 5 7 25-20 20
13
 Эспаньол 18 4 8 6 22-26 20
14
 Альмерия 18 5 4 9 20-28 19
15
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
16
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
17
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
18
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
19
 Кадис 18 3 7 8 12-29 16
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 - : -
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 - : -
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 - : -
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 - : -
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 - : -
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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Роберт Левандовски

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

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Роберт Левандовски

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Атлетико

 6
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

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Эльче

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