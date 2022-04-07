Хави: «Если бы я мог, то немедленно подписал бы новый контракт с Дембеле»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации с контрактом нападающего Усмана Дембеле.

«Я надеюсь, Усман останется в «Барселоне». Я уже говорил об этом и без проблем повторю еще раз. Наш клуб старается работать на пользу в настоящем и будущем. Дембеле может быть лучшим в мире на своей позиции. Он очень важен для команды. Я бы подписал новый контракт с ним немедленно, если бы мог.

Я могу говорить о его отношении к делу только с момента, как возглавил команду. Не знаю, как было раньше, но сейчас я вижу, что он мотивирован, счастлив, что у него характер победителя. Неудивительно, что он может тренироваться даже в выходной. Усман — большой профессионал», — приводит Goal слова Хави.

В сезоне-2021/22 Дембеле забил 2 гола и отдал 10 результативных передач в 22 матчах за «Барселону». Контракт 24-летнего француза с каталонским клубом действует до конца июня 2022 года.