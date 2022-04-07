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Хави: «Если бы я мог, то немедленно подписал бы новый контракт с Дембеле»

Хави высказался о ситуации с контрактом Дембеле
Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации с контрактом нападающего Усмана Дембеле.

«Я надеюсь, Усман останется в «Барселоне». Я уже говорил об этом и без проблем повторю еще раз. Наш клуб старается работать на пользу в настоящем и будущем. Дембеле может быть лучшим в мире на своей позиции. Он очень важен для команды. Я бы подписал новый контракт с ним немедленно, если бы мог.
Я могу говорить о его отношении к делу только с момента, как возглавил команду. Не знаю, как было раньше, но сейчас я вижу, что он мотивирован, счастлив, что у него характер победителя. Неудивительно, что он может тренироваться даже в выходной. Усман — большой профессионал», — приводит Goal слова Хави.

В сезоне-2021/22 Дембеле забил 2 гола и отдал 10 результативных передач в 22 матчах за «Барселону». Контракт 24-летнего француза с каталонским клубом действует до конца июня 2022 года.

Источник: https://www.goal.com/en/news/i-d-sign-dembele-s-contract-immediately-xavi-believes-barca-star-/blte00728e52681bdb0
Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
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 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
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 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
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