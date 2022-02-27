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Хави: «Мы ничего не исключаем, но «Барселоне» будет сложно выиграть чемпионат Испании»

Хави оценил шансы «Барселоны» выиграть чемпионат Испании
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о шансах каталонской команды выиграть чемпионат Испании.

«Надо продолжать работать, — приводит слова Хави Mundo Deportivo. — Команда будет отдавать все силы, каким бы ни был результат. Нам потребуется поддержка болельщиков. Но надо оставаться реалистами и идти от матча к матчу. Каждая встреча — это финал для нас. Я рад, что наш президент сохраняет энтузиазм. Мы ничего не исключаем, но «Барселоне» будет сложно выиграть чемпионат Испании».

После 26 туров ла лиги «Барселона» набрала 42 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 18 баллов.

В Лиге Европы каталонская команда дошла до 1/8 финала, где сыграет с «Галатасараем».

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220226/1001756611/rueda-prensa-xavi-directo.html

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Матч завершен

Обе забьют - да

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ТБ 2.0

17%

1.53

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
5
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 25 6 8 11 23-39 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
19
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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25.02 23:00
Леванте – Эльче
 3 : 0
26.02 16:00
Мальорка – Валенсия
 0 : 1
26.02 18:15
Хетафе – Алавес
 2 : 2
26.02 20:30
Р. Вальекано – Реал
 0 : 1
26.02 23:00
Атлетико – Сельта
 2 : 0
27.02 16:00
Вильярреал – Эспаньол
 - : -
27.02 18:15
Севилья – Бетис
 - : -
27.02 20:30
Р. Сосьедад – Осасуна
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