Хави: «Мы ничего не исключаем, но «Барселоне» будет сложно выиграть чемпионат Испании»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о шансах каталонской команды выиграть чемпионат Испании.

«Надо продолжать работать, — приводит слова Хави Mundo Deportivo. — Команда будет отдавать все силы, каким бы ни был результат. Нам потребуется поддержка болельщиков. Но надо оставаться реалистами и идти от матча к матчу. Каждая встреча — это финал для нас. Я рад, что наш президент сохраняет энтузиазм. Мы ничего не исключаем, но «Барселоне» будет сложно выиграть чемпионат Испании».

После 26 туров ла лиги «Барселона» набрала 42 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 18 баллов.

В Лиге Европы каталонская команда дошла до 1/8 финала, где сыграет с «Галатасараем».