Хави: «У судей очень сложная работа. Я верю в то, что они хотят быть беспристрастными»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о работе футбольных судей.

«Каждый матч — отдельный мир, — приводит слова Хави Marca. — У судей очень сложная работа. У них есть ВАР, но мы должны помогать им. Мы должны их защищать. И пусть все будет справедливо. Я верю в их профессионализм и то, что они хотят быть беспристрастными».

После 23 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 15 баллов.

Завтра, 13 февраля, «Барселона» сыграет с «Эспаньолом» в рамках 24 тура ла лиги. Встреча пройдет на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.