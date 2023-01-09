Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.

«Это три золотых очка. На нас давили, но мы сумели вытерпеть и сыграть на ноль у своих ворот. Таков этот спорт. Сегодня мы сыграли не так уж хорошо, но взяли три очка.

Думаю, это не просто три очка, потому что они придают моральный дух и огромную уверенность. Мы испытывали трудности, но мы были командой, были семьей. Играя не столь прекрасно, как было в дни матчей против «Эспаньола» и «Интерсити», мы сделали все, чтобы стать претендентами [на чемпионство] в Ла Лиге», — сказал Хави в интервью DAZN.

«Барса» набрала 41 очко и оторвалась от идущего вторым «Реала» (38 очков).

«Атлетико» выиграл только один из последних пяти матчей. Команда Диего Симеоне располагается на пятой строчке (27 очков).