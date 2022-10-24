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Сегодня, 07:15

Хави о победе над «Атлетиком»: «Ключом стал еще один полузащитник в центре»

Хави рассказал, за счет чего «Барса» обыграла «Атлетик»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 11-тура чемпионата Испании против «Атлетика» (4:0).

«[Дембеле] был в центре внимания, он берет на себя риски и это походе на подбрасывание монеты. Он был особенно мотивирован. Он все понимает, Усман здесь, чтобы изменить ситуацию и [он] способен на это.

Мы знали, что игра будет интенсивной и ритмичной, что «Атлетик» будет давить. Но мы нашли преимущество и соответствовали их интенсивности. Ключом было то, что мы поставили еще одного полузащитника и атаковали внутри», — сказал Хави после игры.

В матче против баскского клуба «Барса» вышла с четырьмя центральными полузащитниками: Бускетс, Педри, Де Йонг и Гави (располагался ближе к атаке).

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 28 очками в 11 матчах. В следующем туре каталонцы встретятся с «Валенсией» на выезде.

«Атлетик» идет на шестой строчке с 18 очками в 11 играх. В следующем туре команда из Бильбао примет на своем поле «Вильярреал».

Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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Бускетс — о победе над «Атлетиком»: «Мы здорово сыграли с самого начала»
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 11 9 1 1 28-4 28
3
 Атлетико 11 7 2 2 18-9 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 11 5 3 3 19-12 18
7
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
8
 Осасуна 11 5 2 4 11-11 17
9
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
10
 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 11 3 3 5 9-12 12
13
 Альмерия 11 3 1 7 12-19 10
14
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
15
 Сельта 10 3 1 6 11-20 10
16
 Эспаньол 11 2 4 5 14-19 10
17
 Жирона 11 2 3 6 15-19 9
18
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
19
 Кадис 11 1 4 6 5-22 7
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.10 15:00
Р. Вальекано – Кадис
 5 : 1
22.10 17:15
Вальядолид – Р. Сосьедад
 1 : 0
22.10 19:30
Валенсия – Мальорка
 1 : 2
22.10 22:00
Реал – Севилья
 3 : 1
23.10 15:00
Эспаньол – Эльче
 2 : 2
23.10 17:15
Бетис – Атлетико
 1 : 2
23.10 19:30
Жирона – Осасуна
 1 : 1
23.10 19:30
Вильярреал – Альмерия
 2 : 1
23.10 22:00
Барселона – Атлетик
 4 : 0
24.10 22:00
Сельта – Хетафе
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 12
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 9 2 2
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Исаак Карселeн

Кадис

 5 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 9 1 5
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