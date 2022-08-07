Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о целях каталонского клуба в сезоне-2022/23. По словам 42-летнего испанца, сине-гранатовые хотят завоевывать трофеи и играть в хороший футбол.

«У «Барселоны» очень хорошая команда, ощущения от тренировок замечательные, — приводит слова Хави Marca. — Все работают интенсивно, в хорошем темпе. Предсезонное турне тоже прошло на ура. Мы воодушевлены. Цель «Барселоны» в этом сезоне — завоевывать трофеи и играть в хороший футбол. Мы хотим осчастливить болельщиков, они этого заслуживают».