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Хави: «Цель «Барселоны» в этом сезоне — завоевывать трофеи и играть в хороший футбол»

Хави заявил, что «Барселона» хочет завоевывать трофеи в новом сезоне
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о целях каталонского клуба в сезоне-2022/23. По словам 42-летнего испанца, сине-гранатовые хотят завоевывать трофеи и играть в хороший футбол.

«У «Барселоны» очень хорошая команда, ощущения от тренировок замечательные, — приводит слова Хави Marca. — Все работают интенсивно, в хорошем темпе. Предсезонное турне тоже прошло на ура. Мы воодушевлены. Цель «Барселоны» в этом сезоне — завоевывать трофеи и играть в хороший футбол. Мы хотим осчастливить болельщиков, они этого заслуживают».

13 августа «Барселоны» сыграет с «Райо Вальекано» в матче первого тура ла лиги. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/en/football/barcelona/2022/08/06/62ee921e22601d57068b4568.html

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Основные источники исследования

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П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
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Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

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Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Райо Вальекано
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
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12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
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