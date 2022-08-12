Хави рассказал о будущем полузащитников «Барселоны» Нико и Пьянича

Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что полузащитник Нико Гонсалес перейдет в «Валенсию» на правах аренды. Сообщалось, что у «летучих мышей» не будет права выкупа 20-летнего испанца после окончания соглашения.

Также Хави сказал, что хавбек каталонцев Миралем Пьянич останется в клубе в новом сезоне.

«Миралем Пьянич останется с нами. Он убедил меня и собирается продолжать играть с нами. По поводу Нико: я сказал ему, что хочу, чтобы он остался, он мне очень нравится. Он настаивал на своем желании уйти — желаю ему всего наилучшего в «Валенсии», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Прошедший сезон Пьянич провел на правах аренды в «Бешикташе», за который отдал 4 результативные передачи в 26 матчах. Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2024 года.

В минувшем сезоне Нико сыграл за «Барселону» в ла лиге 27 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.