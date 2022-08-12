Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:37

Хави рассказал о будущем полузащитников «Барселоны» Нико и Пьянича

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что полузащитник Нико Гонсалес перейдет в «Валенсию» на правах аренды. Сообщалось, что у «летучих мышей» не будет права выкупа 20-летнего испанца после окончания соглашения.

Также Хави сказал, что хавбек каталонцев Миралем Пьянич останется в клубе в новом сезоне.

«Миралем Пьянич останется с нами. Он убедил меня и собирается продолжать играть с нами. По поводу Нико: я сказал ему, что хочу, чтобы он остался, он мне очень нравится. Он настаивал на своем желании уйти — желаю ему всего наилучшего в «Валенсии», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Прошедший сезон Пьянич провел на правах аренды в «Бешикташе», за который отдал 4 результативные передачи в 26 матчах. Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2024 года.

В минувшем сезоне Нико сыграл за «Барселону» в ла лиге 27 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Миралем Пьянич
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Валенсия
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 фактов о смехе: как веселье влияет на здоровье
Дзюба будет играть в клубе Эрдогана? Что известно об «Истанбул Башакшехир», который хочет купить российского форварда
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Портал Goal представил итоги голосования на «Золотой мяч» в 2022 году

Полузащитник «Леванте» Барди перешел в «Трабзонспор»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
14.08 18:30
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
15.08 18:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
15.08 20:30
Хетафе – Атлетико
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Эльче
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости