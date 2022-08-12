Хави рассказал о будущем полузащитников «Барселоны» Нико и Пьянича
Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что полузащитник Нико Гонсалес перейдет в «Валенсию» на правах аренды. Сообщалось, что у «летучих мышей» не будет права выкупа 20-летнего испанца после окончания соглашения.
Также Хави сказал, что хавбек каталонцев Миралем Пьянич останется в клубе в новом сезоне.
«Миралем Пьянич останется с нами. Он убедил меня и собирается продолжать играть с нами. По поводу Нико: я сказал ему, что хочу, чтобы он остался, он мне очень нравится. Он настаивал на своем желании уйти — желаю ему всего наилучшего в «Валенсии», — цитирует Хави журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Прошедший сезон Пьянич провел на правах аренды в «Бешикташе», за который отдал 4 результативные передачи в 26 матчах. Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2024 года.
В минувшем сезоне Нико сыграл за «Барселону» в ла лиге 27 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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5
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6
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8
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9
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10
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11
|Сельта
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12
|Р. Вальекано
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13
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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20
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Осасуна – Севилья
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
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Барселона – Р. Вальекано
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
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Валенсия – Жирона
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|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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