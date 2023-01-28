Хави — о победе над «Жироной»: «Я доволен тремя очками, но «Барселоне» нужно прибавлять»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Жироной» (1:0) в 20-м туре ла лиги.

«Мы должны совершенствоваться, прежде всего за счет того, чтобы больше действовать в атаке. Сегодня «Жирона» немного изменила свой стиль игры. Мы владели мячом и создали много моментов в результате высокого прессинга, но соперник удивил нас изменением стиля. Мы были не в лучшей форме. Я удовлетворен тем, что мы набрали три очка, однако следует прибавить», — приводит слова Хави Marca.

Также главный тренер «Барселоны» рассказал о травме Усмана Дембеле, который был заменен на 26-й минуте.

«У Дембеле травма, и это грустно, поскольку он определяющий футболист. Он что-то почувствовал, так что там явно травма. Он заметил какое-то повреждение четырехглавой мышцы», — сказал Хави.

«Барселона» набрала 47 очков и оторвалась на 6 баллов от идущего вторым «Реала», но у мадридцев есть игра в запасе.