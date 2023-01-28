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Сегодня, 21:18

Хави — о победе над «Жироной»: «Я доволен тремя очками, но «Барселоне» нужно прибавлять»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Жироной» (1:0) в 20-м туре ла лиги.

«Мы должны совершенствоваться, прежде всего за счет того, чтобы больше действовать в атаке. Сегодня «Жирона» немного изменила свой стиль игры. Мы владели мячом и создали много моментов в результате высокого прессинга, но соперник удивил нас изменением стиля. Мы были не в лучшей форме. Я удовлетворен тем, что мы набрали три очка, однако следует прибавить», — приводит слова Хави Marca.

Также главный тренер «Барселоны» рассказал о травме Усмана Дембеле, который был заменен на 26-й минуте.

«У Дембеле травма, и это грустно, поскольку он определяющий футболист. Он что-то почувствовал, так что там явно травма. Он заметил какое-то повреждение четырехглавой мышцы», — сказал Хави.

«Барселона» набрала 47 очков и оторвалась на 6 баллов от идущего вторым «Реала», но у мадридцев есть игра в запасе.

Источник: Marca

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 1
Айнтрахт Ф 1
2-й тайм

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина 6 3 4
Арина Соболенко 4 6 6
Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 18 15 2 1 37-6 47
2
 Реал 17 13 2 2 38-16 41
3
 Р. Сосьедад 18 12 2 4 28-18 38
4
 Вильярреал 18 9 4 5 21-13 31
5
 Атлетико 18 9 4 5 27-16 31
6
 Бетис 17 8 4 5 19-14 28
7
 Осасуна 18 8 4 6 18-17 28
8
 Атлетик 18 7 5 6 25-19 26
9
 Р. Вальекано 18 7 5 6 24-22 26
10
 Мальорка 19 7 4 8 15-18 25
11
 Альмерия 19 6 4 9 23-29 22
12
 Жирона 19 5 6 8 26-29 21
13
 Валенсия 17 5 5 7 25-20 20
14
 Эспаньол 19 4 8 7 23-29 20
15
 Кадис 19 4 7 8 14-29 19
16
 Севилья 18 4 6 8 18-26 18
17
 Вальядолид 18 5 2 11 13-28 17
18
 Хетафе 18 4 5 9 16-25 17
19
 Сельта 18 4 5 9 17-29 17
20
 Эльче 18 0 6 12 12-36 6
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
27.01 23:00
Альмерия – Эспаньол
 3 : 1
28.01 16:00
Кадис – Мальорка
 2 : 0
28.01 18:15
Жирона – Барселона
 0 : 1
28.01 20:30
Севилья – Эльче
 - : -
28.01 23:00
Хетафе – Бетис
 - : -
29.01 16:00
Вальядолид – Валенсия
 - : -
29.01 18:15
Осасуна – Атлетико
 - : -
29.01 20:30
Сельта – Атлетик
 - : -
29.01 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
30.01 23:00
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
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Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 12 2 2
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 14 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
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