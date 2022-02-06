Хави: «Первые 60 минут матча с «Атлетико» была та «Барселона», которую мы все хотим видеть»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Атлетико» (4:2) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

«До удаления Алвеса все шло идеально, — приводит слова Хави Marca. — Затем нам пришлось немного отступить. Первые 60 минут матча с «Атлетико» была та «Барселона», которую мы все хотим видеть. Мы были очень хороши в полном составе, но и после удаления не рассыпались, хорошо защищались«.

Тренер отметил, что несмотря на победу игроки каталонской команды должны оставаться скромными.

«Это важная победа против чемпионов, мы были терпеливы. Но останавливаться на достигнутом не нужно» , — сказал он.

После 23 туров ла лиги «Барселона» набрала 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Атлетико» с 36 баллами располагается на пятой позиции.