Хави о втором месте «Барсы»: «У меня были надежды взять титул, но мы этого не достигли»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью с «Хетафе» (0:0) в 37-м туре чемпионата Испании.

«Мы всегда хотим побеждать, о ничьей вполне достаточно для нас. Мы достигли минимальной планки для «Барселоны» — сыграем в Суперкубке Испании. Теперь мы можем подвести итоги. Мы совершили большой рывок. У меня были надежды взять титул, но мы этого не достигли. Нужно приложить усилия. Но мы также хотим показать, что можем победить «Вильярреал», — приводит слова Хави Marca.

Ничья с «Хетафе» позволила «Барсе» занять второе место в ла лиге. В последнем, 38-м туре, каталонская команда сыграет с «Вильярреалом». Матч пройдет 22 мая на стадионе «Камп Ноу».