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Хави о втором месте «Барсы»: «У меня были надежды взять титул, но мы этого не достигли»

Хави высказался о втором месте «Барселоны» в чемпионате Испании
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью с «Хетафе» (0:0) в 37-м туре чемпионата Испании.

«Мы всегда хотим побеждать, о ничьей вполне достаточно для нас. Мы достигли минимальной планки для «Барселоны» — сыграем в Суперкубке Испании. Теперь мы можем подвести итоги. Мы совершили большой рывок. У меня были надежды взять титул, но мы этого не достигли. Нужно приложить усилия. Но мы также хотим показать, что можем победить «Вильярреал», — приводит слова Хави Marca.

Ничья с «Хетафе» позволила «Барсе» занять второе место в ла лиге. В последнем, 38-м туре, каталонская команда сыграет с «Вильярреалом». Матч пройдет 22 мая на стадионе «Камп Ноу».

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/05/15/628135b8268e3e15588b45a7.html
Хави Эрнандес (Хави)
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Реал 37 26 7 4 80-31 85
2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 37 19 7 11 62-40 64
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
10
 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
11
 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
12
 Р. Вальекано 37 11 9 17 37-46 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
14
 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
15
 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
16
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
18
 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
19
 Леванте 37 7 11 19 47-74 32
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
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22.05 00:00
Алавес – Кадис
 - : -
22.05 00:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
22.05 00:00
Валенсия – Сельта
 - : -
22.05 00:00
Гранада – Эспаньол
 - : -
22.05 00:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
22.05 00:00
Р. Вальекано – Леванте
 - : -
22.05 00:00
Реал – Бетис
 - : -
22.05 00:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
22.05 00:00
Севилья – Атлетик
 - : -
22.05 00:00
Эльче – Хетафе
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 31 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 31 2 2
Уго Гильямон

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Валенсия

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