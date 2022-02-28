Хави: «В матче с «Атлетиком» мы увидели того Дембеле, которого всегда хотели видеть»

Хави ответил на вопрос о будущем Усмана Дембеле в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави после матче 26-го тура ла лиги с «Атлетиком» (4:0) ответил на вопрос о том, может ли нападающий Усман Дембеле остаться в каталонском клубе.

«Это не мое дело, я не буду это комментировать, — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в Twitter. — Это зависит от клуба. Усман — профессионал, я всегда его защищал. В матче с «Атлетиком» мы увидели того Дембеле, которого всегда хотели видеть».

В прошедшей встрече 23-летний француз забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Напомним, что Дембеле отказался продлевать контракт с «Барселоной». Нынешнее соглашение нападающего с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.