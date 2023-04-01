Главный тренер «Барселоны» Хави: «Я верю в Ансу Фати и хочу, чтобы он добился успеха»

Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слова Бори Фати, отца нападающего Ансу Фати. Отец форварда выразил недовольство ролью сына в команде.

«Ансу Фати спокоен и сосредоточен. Меня волнует только он, а не его отец или его окружение, — цитирует Goal Хави. — Он переживает за сына, и я его понимаю. Я полностью уверен и верю в Ансу. Я много раз с ним разговаривал и много раз встречался с ним, как и со многими другими игроками. Я первый, кто хочет, чтобы он добился успеха».

Фати — воспитанник «Барселоны». Контракт 20-летнего футболиста с «Барсой» действует до конца июня 2027 года.

В сезоне-2022/23 Фати провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.