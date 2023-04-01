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Сегодня, 14:54

Главный тренер «Барселоны» Хави: «Я верю в Ансу Фати и хочу, чтобы он добился успеха»

Мария Гусева
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Главный тренер «Барселоны» Хави отреагировал на слова Бори Фати, отца нападающего Ансу Фати. Отец форварда выразил недовольство ролью сына в команде.

«Ансу Фати спокоен и сосредоточен. Меня волнует только он, а не его отец или его окружение, — цитирует Goal Хави. — Он переживает за сына, и я его понимаю. Я полностью уверен и верю в Ансу. Я много раз с ним разговаривал и много раз встречался с ним, как и со многими другими игроками. Я первый, кто хочет, чтобы он добился успеха».

Фати — воспитанник «Барселоны». Контракт 20-летнего футболиста с «Барсой» действует до конца июня 2027 года.

В сезоне-2022/23 Фати провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

Ансу Фати
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 22 2 2 49-9 68
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 27 9 8 10 22-27 35
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 27 9 6 12 22-27 33
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
14
 Севилья 26 7 7 12 29-42 28
15
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
17
 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
18
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
19
 Альмерия 26 7 5 14 30-45 26
20
 Эльче 26 2 7 17 19-51 13
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38 тур
31.03 22:00
Мальорка – Осасуна
 0 : 0
1.04 15:00
Жирона – Эспаньол
 - : -
1.04 17:15
Атлетик – Хетафе
 - : -
1.04 19:30
Кадис – Севилья
 - : -
1.04 22:00
Эльче – Барселона
 - : -
2.04 15:00
Сельта – Альмерия
 - : -
2.04 17:15
Реал – Вальядолид
 - : -
2.04 19:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
2.04 22:00
Атлетико – Бетис
 - : -
3.04 22:00
Валенсия – Р. Вальекано
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 12
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 18 2 3
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