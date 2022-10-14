Хави недоволен игрой Пике в матче с «Интером». Против «Реала» в центре защиты может выйти Алонсо

Хави недоволен качеством игры Пике в матче против «Интера» в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Хави недоволен защитником каталонцев Жераром Пике, сообщает Sport.es. Специалиста не удовлетворен действиями ветерана в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Интера» (3:3).

Хави рассматривает левого защитника Маркоса Алонсо в качестве замены Пике в предстоящем матче против «Реала» в чемпионате Испании.

Класико состоится 16 октября в Мадриде. Начало — в 17.15 мск.