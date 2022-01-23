Хави хочет, чтобы «Барселона» купила двух защитников и нападающего

Хави хочет подписать в «Барселону» двух защитников и нападающего

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы каталонский клуб приобрел левого защитника, центрального защитника, а также нападающего, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, тренер сообщил о своих пожеланиях руководству каталонского клуба. Отмечается, что перед покупкой новых игроков «Барселоне» придется кого-то продать, чтобы получить деньги на трансферы и освободить зарплатную ведомость.