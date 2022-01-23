Хави хочет, чтобы «Барселона» купила двух защитников и нападающего
Хави хочет подписать в «Барселону» двух защитников и нападающего
Главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы каталонский клуб приобрел левого защитника, центрального защитника, а также нападающего, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, тренер сообщил о своих пожеланиях руководству каталонского клуба. Отмечается, что перед покупкой новых игроков «Барселоне» придется кого-то продать, чтобы получить деньги на трансферы и освободить зарплатную ведомость.
После 20 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 32 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.
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|7
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|46
|
3
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|12
|4
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|
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|
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|25
|
14
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|5
|9
|7
|26-31
|24
|
15
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|21
|5
|7
|9
|21-28
|22
|
16
|Хетафе
|21
|5
|6
|10
|17-23
|21
|
17
|Мальорка
|21
|4
|8
|9
|17-33
|20
|
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|Кадис
|22
|3
|9
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|18
|
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|Алавес
|21
|4
|5
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|21.01
|23:00
|
Эспаньол – Бетис
|1 : 4
|22.01
|16:00
|
Леванте – Кадис
|0 : 2
|22.01
|18:15
|
Вильярреал – Мальорка
|3 : 0
|22.01
|20:30
|
Севилья – Сельта
|2 : 2
|22.01
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|3 : 2
|23.01
|16:00
|
Гранада – Осасуна
|- : -
|23.01
|18:15
|
Реал – Эльче
|- : -
|23.01
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|23.01
|20:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|23.01
|23:00
|
Алавес – Барселона
|- : -
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|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|16
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|19
|1
|6
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