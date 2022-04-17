Хави сообщил руководству «Барселоны» о необходимости подписания четырех игроков

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Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил руководству клуба о необходимости подписания правого и левого защитников, вингера и центрального нападающего, сообщает CCMA.

По информации источника, Хави считает недостаточным подписание центрального защитника «Челси» Андреаса Кристенсена и хавбека «Милана» Франка Кессиэ.

Отмечается, что приоритетом для тренера является забивной нападающий.

Ранее сообщалось, что нападающий «Баварии» Роберт Левандовски подписал с «Барселоной» контракт на три года. Позже директор каталонского клуба Матеу Алемани опроверг эту информацию.