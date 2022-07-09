Хави даст шанс Пьяничу закрепиться в «Барселоне»
Главный тренер «Барселоны» Хави планирует дать шанс полузащитнику Миралему Пьяничу закрепиться в команде во время предсезонных матчей, информирует Football Espana.
Ранее сообщалось, что боснийский полузащитник может продолжить карьеру в «Марселе». «Барселона» была готова отдать Пьянича в бесплатную аренду, если французский клуб покроет большую часть зарплаты игрока. Однако Хави решил дать шанс футболисту закрепиться в команде во время матчей предсезонного тура в США.
В прошедшем сезоне Пьянич выступал на правах аренды за «Бешикташ». 32-летний полузащитник провел за турецкий клуб в сезоне-2021/22 26 матчей во всех турнирах и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2024 года.
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13
|Эльче
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
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|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
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|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
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|0
|0
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|
19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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