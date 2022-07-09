Хави даст шанс Пьяничу закрепиться в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави планирует дать шанс полузащитнику Миралему Пьяничу закрепиться в команде во время предсезонных матчей, информирует Football Espana.

Ранее сообщалось, что боснийский полузащитник может продолжить карьеру в «Марселе». «Барселона» была готова отдать Пьянича в бесплатную аренду, если французский клуб покроет большую часть зарплаты игрока. Однако Хави решил дать шанс футболисту закрепиться в команде во время матчей предсезонного тура в США.

В прошедшем сезоне Пьянич выступал на правах аренды за «Бешикташ». 32-летний полузащитник провел за турецкий клуб в сезоне-2021/22 26 матчей во всех турнирах и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2024 года.