Флик после победы «Барселоны» над «Вильярреалом»: «Завершить год таким образом — фантастика»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик оценил победу над «Вильярреалом» (2:0) в 17-м туре чемпионата Испании.

Голы сине-гранатовых в этом матче забили Рафинья (с пенальти) и Ламин Ямаль. «Вильярреал» с 39-й минуты играл в меньшинстве после удаления Ренато Вейги.

«У них фантастическая команда, очень быстрая атака, и я очень рад, что мы взяли три очка. «Барселона» подустала, но менталитет и характер невероятны. Завершить год таким образом — это фантастика. Думаю, мы существенно прибавили. Менталитет, мастерство на высоком уровне. Важнее всего то, как команда тренируется, а она это делает качественно и интенсивно», — приводит Marca слова Флика.

Каталонцы продлили победную серию до семи матчей во всех турнирах. «Барселона» продолжает возглавлять таблицу Ла лиги с 46 очками. Следующий матч команда проведет уже в 2026 году — 3 января сине-гранатовые на выезде встретятся с «Эспаньолом».