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Флик после победы «Барселоны» над «Вильярреалом»: «Завершить год таким образом — фантастика»

Алина Савинова

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик оценил победу над «Вильярреалом» (2:0) в 17-м туре чемпионата Испании.

Голы сине-гранатовых в этом матче забили Рафинья (с пенальти) и Ламин Ямаль. «Вильярреал» с 39-й минуты играл в меньшинстве после удаления Ренато Вейги.

«У них фантастическая команда, очень быстрая атака, и я очень рад, что мы взяли три очка. «Барселона» подустала, но менталитет и характер невероятны. Завершить год таким образом — это фантастика. Думаю, мы существенно прибавили. Менталитет, мастерство на высоком уровне. Важнее всего то, как команда тренируется, а она это делает качественно и интенсивно», — приводит Marca слова Флика.

Каталонцы продлили победную серию до семи матчей во всех турнирах. «Барселона» продолжает возглавлять таблицу Ла лиги с 46 очками. Следующий матч команда проведет уже в 2026 году — 3 января сине-гранатовые на выезде встретятся с «Эспаньолом».

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Футбол
ФК Барселона
ФК Вильярреал
Ханс Флик
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Голы Рафиньи и Ямаля принесли «Барселоне» победу над «Вильярреалом»

«Эльче» забил четыре безответных гола «Райо Вальекано»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 8 0 0 34-7 24
2
 Атлетико 8 6 1 1 18-8 19
3
 Бетис 8 6 1 1 14-9 19
4
 Реал 8 6 0 2 19-8 18
5
 Севилья 8 4 2 2 13-12 14
6
 Реал Сосьедад 8 4 1 3 12-15 13
7
 Алавес 8 3 2 3 12-8 11
8
 Депортиво 8 2 4 2 12-11 10
9
 Сельта 8 1 5 2 8-6 8
10
 Атлетик 6 2 2 2 7-6 8
11
 Вильярреал 8 2 2 4 13-13 8
12
 Эспаньол 8 2 2 4 11-11 8
13
 Р. Вальекано 7 2 2 3 11-16 8
14
 Хетафе 8 2 2 4 4-10 8
15
 Расинг 8 2 2 4 13-23 8
16
 Осасуна 8 2 2 4 8-18 8
17
 Леванте 7 1 3 3 11-15 6
18
 Эльче 8 1 3 4 11-17 6
19
 Валенсия 8 1 2 5 6-15 5
20
 Малага 8 0 4 4 4-13 4
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16.10 22:00 Депортиво – Леванте - : -
17.10 15:00 Эспаньол – Атлетико - : -
17.10 17:15 Вильярреал – Эльче - : -
17.10 19:30 Бетис – Барселона - : -
17.10 22:00 Валенсия – Атлетик - : -
18.10 15:00 Осасуна – Расинг - : -
18.10 17:15 Сельта – Алавес - : -
18.10 19:30 Малага – Реал Сосьедад - : -
18.10 22:00 Реал – Севилья - : -
19.10 22:00 Хетафе – Р. Вальекано - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 12
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 7
Яссир Забири
Яссир Забири

Расинг

 7
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 5
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 4
И К Ж
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 6 1 3
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 5 1 2
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 6 1 2
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