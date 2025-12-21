Флик после победы «Барселоны» над «Вильярреалом»: «Завершить год таким образом — фантастика»
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик оценил победу над «Вильярреалом» (2:0) в 17-м туре чемпионата Испании.
Голы сине-гранатовых в этом матче забили Рафинья (с пенальти) и Ламин Ямаль. «Вильярреал» с 39-й минуты играл в меньшинстве после удаления Ренато Вейги.
«У них фантастическая команда, очень быстрая атака, и я очень рад, что мы взяли три очка. «Барселона» подустала, но менталитет и характер невероятны. Завершить год таким образом — это фантастика. Думаю, мы существенно прибавили. Менталитет, мастерство на высоком уровне. Важнее всего то, как команда тренируется, а она это делает качественно и интенсивно», — приводит Marca слова Флика.
Каталонцы продлили победную серию до семи матчей во всех турнирах. «Барселона» продолжает возглавлять таблицу Ла лиги с 46 очками. Следующий матч команда проведет уже в 2026 году — 3 января сине-гранатовые на выезде встретятся с «Эспаньолом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|8
|0
|0
|34-7
|24
|
2
|Атлетико
|8
|6
|1
|1
|18-8
|19
|
3
|Бетис
|8
|6
|1
|1
|14-9
|19
|
4
|Реал
|8
|6
|0
|2
|19-8
|18
|
5
|Севилья
|8
|4
|2
|2
|13-12
|14
|
6
|Реал Сосьедад
|8
|4
|1
|3
|12-15
|13
|
7
|Алавес
|8
|3
|2
|3
|12-8
|11
|
8
|Депортиво
|8
|2
|4
|2
|12-11
|10
|
9
|Сельта
|8
|1
|5
|2
|8-6
|8
|
10
|Атлетик
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|
11
|Вильярреал
|8
|2
|2
|4
|13-13
|8
|
12
|Эспаньол
|8
|2
|2
|4
|11-11
|8
|
13
|Р. Вальекано
|7
|2
|2
|3
|11-16
|8
|
14
|Хетафе
|8
|2
|2
|4
|4-10
|8
|
15
|Расинг
|8
|2
|2
|4
|13-23
|8
|
16
|Осасуна
|8
|2
|2
|4
|8-18
|8
|
17
|Леванте
|7
|1
|3
|3
|11-15
|6
|
18
|Эльче
|8
|1
|3
|4
|11-17
|6
|
19
|Валенсия
|8
|1
|2
|5
|6-15
|5
|
20
|Малага
|8
|0
|4
|4
|4-13
|4
|16.10
|22:00
|Депортиво – Леванте
|- : -
|17.10
|15:00
|Эспаньол – Атлетико
|- : -
|17.10
|17:15
|Вильярреал – Эльче
|- : -
|17.10
|19:30
|Бетис – Барселона
|- : -
|17.10
|22:00
|Валенсия – Атлетик
|- : -
|18.10
|15:00
|Осасуна – Расинг
|- : -
|18.10
|17:15
|Сельта – Алавес
|- : -
|18.10
|19:30
|Малага – Реал Сосьедад
|- : -
|18.10
|22:00
|Реал – Севилья
|- : -
|19.10
|22:00
|Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|7
|
|
Яссир Забири
Расинг
|7
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|6
|1
|3
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|6
|1
|2