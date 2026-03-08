Тренер «Барселоны» Флик — о победе над «Атлетиком»: «Я был уверен в команде, не нервничал»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик заявил, что был уверен в команде перед матчем 27-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком».

Игра прошла 7 марта на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых. Единственный гол забил полузащитник Ламин Ямаль.

«Я не нервничал. Я видел игроков после победы [над «Атлетико»] со счетом 3:0 и был уверен в них. Это то, к чему мы стремимся: создать отличную атмосферу и сосредоточиться на ежедневных тренировках. Сегодня было понятно, что победить на этом великолепном стадионе против отличной команды с замечательными болельщиками будет непросто. Это потрясающе — победить здесь», — приводит Marca слова Флика.

«Барселона» одержала четвертую победу подряд во всех турнирах. В Ла лиге каталонская команда с 67 очками занимает первое место.

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