Флик: «Барселоне» есть что улучшать, но очень важно начать с победы»
Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал победу над «Валенсией» (2:1) в 1-м туре чемпионата Испании.
«Очень важно начать с победы. Мы были лучше во втором тайме. В первом тайме мы допустили больше ошибок. Гол на исходе тайма был очень важен. Левандовски — большой профессионал. Мы защищаемся и атакуем как одна команда. Он проделал много работы в обороне и забил два гола. Нам есть что улучшать, но очень важно начать с победы», — приводит слова Флика Marca.
В следующем матче «Барселона» 24 августа встретится с клубом «Атлетик».
Источник: Marca
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|1
|0
|0
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|3
|
3
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
4
|Севилья
|1
|0
|1
|0
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|1
|
5
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
6
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|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
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|0
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|
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|0
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|1
|
9
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|1
|0
|1
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|1-1
|1
|
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|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
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|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Валенсия
|1
|0
|0
|1
|1-2
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20
|Алавес
|1
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|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|1 : 1
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|1 : 1
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|2 : 1
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|2 : 2
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|1 : 1
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|1 : 2
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
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|Г
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Роберт Левандовски
Барселона
|2
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|
|
Марк Бартра
Бетис
|1
|П
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Уго Альварес
Сельта
|1
|
|
Икер Альмена
Жирона
|1
|
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Антонио Бланко
Алавес
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Абделькабир Абкар
Алавес
|1
|0
|1
|
|
Яго Аспас
Сельта
|1
|0
|1
|
|
Хесус Васкес
Валенсия
|1
|0
|1
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