Флик: «Барселоне» есть что улучшать, но очень важно начать с победы»

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал победу над «Валенсией» (2:1) в 1-м туре чемпионата Испании.

«Очень важно начать с победы. Мы были лучше во втором тайме. В первом тайме мы допустили больше ошибок. Гол на исходе тайма был очень важен. Левандовски — большой профессионал. Мы защищаемся и атакуем как одна команда. Он проделал много работы в обороне и забил два гола. Нам есть что улучшать, но очень важно начать с победы», — приводит слова Флика Marca.

В следующем матче «Барселона» 24 августа встретится с клубом «Атлетик».