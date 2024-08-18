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Сегодня, 03:24

Флик: «Барселоне» есть что улучшать, но очень важно начать с победы»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал победу над «Валенсией» (2:1) в 1-м туре чемпионата Испании.

«Очень важно начать с победы. Мы были лучше во втором тайме. В первом тайме мы допустили больше ошибок. Гол на исходе тайма был очень важен. Левандовски — большой профессионал. Мы защищаемся и атакуем как одна команда. Он проделал много работы в обороне и забил два гола. Нам есть что улучшать, но очень важно начать с победы», — приводит слова Флика Marca.

В следующем матче «Барселона» 24 августа встретится с клубом «Атлетик».

 
Игрок &laquo;Валенсии&raquo; Кристиан Москера в&nbsp;борьбе с&nbsp;футболистом &laquo;Барселоны&raquo; Рафиньей. «Барселона» и «Ливерпуль» выиграли с новыми тренерами, Оздоев и Чалов отличились за ПАОК, во Франции — жуткая травма

 

Источник: Marca
ФК Барселона
ФК Валенсия
Ханс Флик
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«Барселона» в стартовом матче ла лиги обыграла «Валенсию»
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
2
 Сельта 1 1 0 0 2-1 3
3
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
4
 Севилья 1 0 1 0 2-2 1
5
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
6
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
7
 Осасуна 1 0 1 0 1-1 1
8
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
9
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
10
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
11
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
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13
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14
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
15
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
16
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
17
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
18
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