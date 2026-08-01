Флик — об уходе Рэшфорда из «Барселоны»: «Мне будет его не хватать»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал уход нападающего Маркуса Рэшфорда, который выступал за команду на правах аренды.

«Я ценил работу с Маркусом. Иногда ты не знаешь, что произойдет с игроками, которые находятся в аренде. Наша ситуация тоже непростая, но я очень ценю возможность работать с ним. Он фантастический игрок и человек. Думаю, команде его тоже не хватает. Мне будет его не хватать, но такова жизнь», — приводит слова Флика Sky Sports.

28-летний англичанин в прошлом сезоне провел за «Барселону» 49 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом Испании.

«Барселона» решила не выкупать нападающего, после чего он вернулся в «Манчестер Юнайтед».