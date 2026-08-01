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Флик — об уходе Рэшфорда из «Барселоны»: «Мне будет его не хватать»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал уход нападающего Маркуса Рэшфорда, который выступал за команду на правах аренды.

«Я ценил работу с Маркусом. Иногда ты не знаешь, что произойдет с игроками, которые находятся в аренде. Наша ситуация тоже непростая, но я очень ценю возможность работать с ним. Он фантастический игрок и человек. Думаю, команде его тоже не хватает. Мне будет его не хватать, но такова жизнь», — приводит слова Флика Sky Sports.

28-летний англичанин в прошлом сезоне провел за «Барселону» 49 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом Испании.

«Барселона» решила не выкупать нападающего, после чего он вернулся в «Манчестер Юнайтед».

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Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Барселона
Ханс Флик
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2
 Реал 12 10 0 2 31-10 30
3
 Атлетико 11 9 1 1 22-8 28
4
 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5
 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6
 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7
 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8
 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9
 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
10
 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
11
 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
12
 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
13
 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
14
 Р. Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
15
 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
16
 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
17
 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
18
 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
19
 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20
 Малага 12 0 5 7 9-23 5
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36 тур
37 тур
38 тур
6.11 23:00 Севилья – Алавес 0 : 0
7.11 16:00 Малага – Расинг 1 : 2
7.11 18:15 Эспаньол – Депортиво 0 : 0
7.11 20:30 Осасуна – Атлетик 1 : 1
7.11 23:00 Валенсия – Реал 0 : 3
8.11 16:00 Эльче – Бетис - : -
8.11 18:15 Реал Сосьедад – Р. Вальекано - : -
8.11 20:30 Сельта – Леванте - : -
8.11 20:30 Вильярреал – Хетафе - : -
8.11 23:00 Атлетико – Барселона - : -
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Рафинья
Рафинья

Барселона

 15
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 13
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 10
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 7
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Фермин Лопес

Барселона

 5
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 5
И К Ж
Марио Мартин
Марио Мартин

Хетафе

 6 1 1
Лоренцо Аматуччи
Лоренцо Аматуччи

Депортиво

 9 1 4
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 9 1 3
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