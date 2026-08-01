Флик — об уходе Рэшфорда из «Барселоны»: «Мне будет его не хватать»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал уход нападающего Маркуса Рэшфорда, который выступал за команду на правах аренды.
«Я ценил работу с Маркусом. Иногда ты не знаешь, что произойдет с игроками, которые находятся в аренде. Наша ситуация тоже непростая, но я очень ценю возможность работать с ним. Он фантастический игрок и человек. Думаю, команде его тоже не хватает. Мне будет его не хватать, но такова жизнь», — приводит слова Флика Sky Sports.
28-летний англичанин в прошлом сезоне провел за «Барселону» 49 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом Испании.
«Барселона» решила не выкупать нападающего, после чего он вернулся в «Манчестер Юнайтед».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|11
|10
|0
|1
|46-12
|30
|
2
|Реал
|12
|10
|0
|2
|31-10
|30
|
3
|Атлетико
|11
|9
|1
|1
|22-8
|28
|
4
|Бетис
|11
|7
|2
|2
|18-15
|23
|
5
|Реал Сосьедад
|11
|6
|1
|4
|20-20
|19
|
6
|Севилья
|12
|5
|3
|4
|17-19
|18
|
7
|Атлетик
|11
|4
|4
|3
|15-11
|16
|
8
|Депортиво
|12
|3
|6
|3
|15-14
|15
|
9
|Расинг
|12
|4
|2
|6
|17-30
|14
|
10
|Алавес
|12
|3
|4
|5
|15-17
|13
|
11
|Вильярреал
|11
|3
|3
|5
|15-15
|12
|
12
|Сельта
|11
|2
|6
|3
|10-10
|12
|
13
|Эспаньол
|12
|3
|3
|6
|13-14
|12
|
14
|Р. Вальекано
|10
|3
|3
|4
|15-20
|12
|
15
|Хетафе
|11
|3
|3
|5
|8-16
|12
|
16
|Осасуна
|12
|3
|3
|6
|12-23
|12
|
17
|Эльче
|11
|2
|4
|5
|14-18
|10
|
18
|Леванте
|11
|2
|4
|5
|16-21
|10
|
19
|Валенсия
|12
|2
|3
|7
|8-20
|9
|
20
|Малага
|12
|0
|5
|7
|9-23
|5
|6.11
|23:00
|Севилья – Алавес
|0 : 0
|7.11
|16:00
|Малага – Расинг
|1 : 2
|7.11
|18:15
|Эспаньол – Депортиво
|0 : 0
|7.11
|20:30
|Осасуна – Атлетик
|1 : 1
|7.11
|23:00
|Валенсия – Реал
|0 : 3
|8.11
|16:00
|Эльче – Бетис
|- : -
|8.11
|18:15
|Реал Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|8.11
|20:30
|Сельта – Леванте
|- : -
|8.11
|20:30
|Вильярреал – Хетафе
|- : -
|8.11
|23:00
|Атлетико – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|15
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|5
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|6
|1
|1
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|9
|1
|4
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|9
|1
|3