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Тренер «Барселоны» Флик о травме де Йонга: «Это плохая ситуация, но мы должны с этим смириться»

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем с «Вильярреалом» в 26-м туре испанской Ла лиги рассказал о травме полузащитника сине-гранатовых Френки де Йонга.

Игра на «Камп Ноу» пройдет 28 февраля в 18.15 по московскому времени.

28-летний нидерландец получил повреждение дистальной части бицепса правой ноги во время утренней тренировки. Обследование подтвердило, что срок восстановления составить около 5-6 недель.

«Завтра мы посмотрим, какие у нас есть варианты, чтобы заменить его. Нам не нравится, что он не может играть, он очень талантливый игрок. Это плохая ситуация, но мы должны с этим смириться. Это будет возможность увидеть других футболистов.

У всех команд бывают такие проблемы. Но у нас в составе много качественных игроков и разные варианты. Я смотрю на тех, кто может играть. Вот как я это вижу; я не думаю о тех, кто недоступен. Я не ищу оправданий или поводов для жалоб. До перерыва осталось семь игр, и мы сосредоточимся на том, чтобы выложиться на полную», — приводит слова Флика Sport.es.

В сезоне-2025/26 де Йонг провел за каталонский клуб 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал семь результативных передач.

Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2029 года.

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Френки де Йонг
Футбол
ФК Барселона
Ханс Флик
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«Леванте» вырвал победу над «Алавесом»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 4 4 0 0 17-2 12
2
 Реал 5 4 0 1 14-4 12
3
 Алавес 5 3 1 1 11-5 10
4
 Севилья 5 3 1 1 8-6 10
5
 Бетис 4 3 0 1 5-5 9
6
 Депортиво 4 2 2 0 8-5 8
7
 Атлетик 5 2 1 2 7-6 7
8
 Эспаньол 5 2 1 2 8-5 7
9
 Реал Сосьедад 5 2 1 2 6-8 7
10
 Расинг 5 2 1 2 9-9 7
11
 Осасуна 5 2 1 2 5-8 7
12
 Атлетико 4 2 1 1 7-6 7
13
 Леванте 4 1 2 1 5-5 5
14
 Сельта 6 0 4 2 3-6 4
15
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
16
 Р. Вальекано 5 1 1 3 8-14 4
17
 Малага 5 0 3 2 2-8 3
18
 Вильярреал 4 0 2 2 6-8 2
19
 Эльче 5 0 2 3 6-13 2
20
 Валенсия 5 0 1 4 1-10 1
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38 тур
11.09 22:00 Севилья – Валенсия 1 : 0
12.09 15:00 Расинг – Алавес 2 : 1
12.09 17:15 Осасуна – Эспаньол 0 : 2
12.09 19:30 Атлетик – Эльче 1 : 1
12.09 22:00 Реал – Р. Вальекано 4 : 1
13.09 15:00 Сельта – Малага 1 : 1
13.09 17:15 Леванте – Барселона - : -
13.09 19:30 Хетафе – Депортиво - : -
13.09 22:00 Реал Сосьедад – Атлетико - : -
14.09 22:00 Вильярреал – Бетис - : -
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Г
Рафинья
Рафинья

Барселона

 6
Серхио Камельо
Серхио Камельо

Райо Вальекано

 6
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 4
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор

Реал

 3
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 3
И К Ж
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 4 1 2
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 5 1 2
Фран Перес
Фран Перес

Райо Вальекано

 4 1 1
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