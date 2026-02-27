Тренер «Барселоны» Флик о травме де Йонга: «Это плохая ситуация, но мы должны с этим смириться»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем с «Вильярреалом» в 26-м туре испанской Ла лиги рассказал о травме полузащитника сине-гранатовых Френки де Йонга.

Игра на «Камп Ноу» пройдет 28 февраля в 18.15 по московскому времени.

28-летний нидерландец получил повреждение дистальной части бицепса правой ноги во время утренней тренировки. Обследование подтвердило, что срок восстановления составить около 5-6 недель.

«Завтра мы посмотрим, какие у нас есть варианты, чтобы заменить его. Нам не нравится, что он не может играть, он очень талантливый игрок. Это плохая ситуация, но мы должны с этим смириться. Это будет возможность увидеть других футболистов.

У всех команд бывают такие проблемы. Но у нас в составе много качественных игроков и разные варианты. Я смотрю на тех, кто может играть. Вот как я это вижу; я не думаю о тех, кто недоступен. Я не ищу оправданий или поводов для жалоб. До перерыва осталось семь игр, и мы сосредоточимся на том, чтобы выложиться на полную», — приводит слова Флика Sport.es.

В сезоне-2025/26 де Йонг провел за каталонский клуб 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал семь результативных передач.

Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2029 года.

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