Тренер «Барселоны» Флик о травме де Йонга: «Это плохая ситуация, но мы должны с этим смириться»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик перед матчем с «Вильярреалом» в 26-м туре испанской Ла лиги рассказал о травме полузащитника сине-гранатовых Френки де Йонга.
Игра на «Камп Ноу» пройдет 28 февраля в 18.15 по московскому времени.
28-летний нидерландец получил повреждение дистальной части бицепса правой ноги во время утренней тренировки. Обследование подтвердило, что срок восстановления составить около 5-6 недель.
«Завтра мы посмотрим, какие у нас есть варианты, чтобы заменить его. Нам не нравится, что он не может играть, он очень талантливый игрок. Это плохая ситуация, но мы должны с этим смириться. Это будет возможность увидеть других футболистов.
У всех команд бывают такие проблемы. Но у нас в составе много качественных игроков и разные варианты. Я смотрю на тех, кто может играть. Вот как я это вижу; я не думаю о тех, кто недоступен. Я не ищу оправданий или поводов для жалоб. До перерыва осталось семь игр, и мы сосредоточимся на том, чтобы выложиться на полную», — приводит слова Флика Sport.es.
В сезоне-2025/26 де Йонг провел за каталонский клуб 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал семь результативных передач.
Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2029 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|4
|4
|0
|0
|17-2
|12
|
2
|Реал
|5
|4
|0
|1
|14-4
|12
|
3
|Алавес
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|
4
|Севилья
|5
|3
|1
|1
|8-6
|10
|
5
|Бетис
|4
|3
|0
|1
|5-5
|9
|
6
|Депортиво
|4
|2
|2
|0
|8-5
|8
|
7
|Атлетик
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
8
|Эспаньол
|5
|2
|1
|2
|8-5
|7
|
9
|Реал Сосьедад
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|
10
|Расинг
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
11
|Осасуна
|5
|2
|1
|2
|5-8
|7
|
12
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
13
|Леванте
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
14
|Сельта
|6
|0
|4
|2
|3-6
|4
|
15
|Хетафе
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
16
|Р. Вальекано
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
17
|Малага
|5
|0
|3
|2
|2-8
|3
|
18
|Вильярреал
|4
|0
|2
|2
|6-8
|2
|
19
|Эльче
|5
|0
|2
|3
|6-13
|2
|
20
|Валенсия
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|11.09
|22:00
|Севилья – Валенсия
|1 : 0
|12.09
|15:00
|Расинг – Алавес
|2 : 1
|12.09
|17:15
|Осасуна – Эспаньол
|0 : 2
|12.09
|19:30
|Атлетик – Эльче
|1 : 1
|12.09
|22:00
|Реал – Р. Вальекано
|4 : 1
|13.09
|15:00
|Сельта – Малага
|1 : 1
|13.09
|17:15
|Леванте – Барселона
|- : -
|13.09
|19:30
|Хетафе – Депортиво
|- : -
|13.09
|22:00
|Реал Сосьедад – Атлетико
|- : -
|14.09
|22:00
|Вильярреал – Бетис
|- : -
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|6
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|3
|
|
Мариано Диас
Алавес
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|4
|1
|2
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|5
|1
|2
|
|
Фран Перес
Райо Вальекано
|4
|1
|1