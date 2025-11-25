Флик — о Рэшфорде: «Сейчас он много улыбается»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, что нападающий Маркус Рэшфорд сможет сыграть с «Челси» в гостевом матче общего этапа Лиги чемпионов.

«Я очень доволен. Он вернулся после простуды, но теперь с ним все в порядке. Завтра мы решим, выйдет ли он в старте или появится со скамейки запасных. Но я рад, что он играет за «Барселону». Я следил за ним. В прошлый раз перед игрой с «Ньюкаслом» я тоже это говорил: я следил за всей его карьерой. Меня впечатлило его качество игры: его действия в штрафной, перед воротами. И в «Барселоне» он это демонстрирует.

Эта перемена — жизнь в другой культуре в Барселоне, прекрасная погода, люди... Для меня это восхитительно. Сейчас он много улыбается. Если он может наслаждаться той атмосферой, что у нас есть, это для него тоже очень хорошо», — сказал Флик на пресс-конференции.

28-летний англичанин Рэшфорд в сезоне-2025/26 в 16 матчах за испанскую команду во всех турнирах забил 6 голов и сделал 9 результативных передач.

«Челси» примет «Барселону» 25 ноября. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.