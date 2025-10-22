Дисквалификацию главного тренера «Барселоны» Флика не отменили. Он пропустит матч против «Реала»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не избежал дисквалификации. Немецкий специалист не сможет присутствовать на матче 10-го тура Ла лиги против «Реала», который пройдет 26 октября, сообщает онлайн-издание AS.
По информации источника, дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляцию клуба, поданную после удаления Флика в матче 9-го тура Ла лиги с «Жироной» (2:1).
«Реал» лидирует в Ла лиге с 24 очками. «Барселона» идет второй с 22 очками.
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|Барселона
|0
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|0
|0-0
|0
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2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
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