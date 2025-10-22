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22 октября 2025, 14:29

Дисквалификацию главного тренера «Барселоны» Флика не отменили. Он пропустит матч против «Реала»

Ханс Флик.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не избежал дисквалификации. Немецкий специалист не сможет присутствовать на матче 10-го тура Ла лиги против «Реала», который пройдет 26 октября, сообщает онлайн-издание AS.

По информации источника, дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляцию клуба, поданную после удаления Флика в матче 9-го тура Ла лиги с «Жироной» (2:1).

«Реал» лидирует в Ла лиге с 24 очками. «Барселона» идет второй с 22 очками.

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Ханс Флик
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1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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