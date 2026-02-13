Симеоне — об Альваресе: «Забивать голы — его призвание, и слава богу, что он вернулся к этому»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что гол и результативная передача нападающего Хулиана Альвареса в матче Кубка Испании против «Барселоны» (4:0) помогут форварду перезагрузиться после 11-матчевой безголевой серии.

26-летний аргентинец не забивал с 9 декабря, но 12 февраля в первой полуфинальной игре Кубка Испании на «Метрополитано» сыграл ключевую роль. Аргентинец ассистировал новичку Адемоле Лукману, сделавшему счет 3:0, а затем забил четвертый гол, обеспечив комфортное преимущество к перерыву.

«Факты говорят сами за себя. Передача Лукману была фантастической. Объем работы Альвареса в первом тайме — невероятный. Забивать голы — его призвание, и слава богу, что он вернулся к этому. Он так нуждался в этом мяче, и это, безусловно, поможет ему психологически», — цитирует Симеоне ESPN.

В сезоне-2025/26 Альварес в 33 матчах во всех турнирах забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.