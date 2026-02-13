Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

Симеоне — об Альваресе: «Забивать голы — его призвание, и слава богу, что он вернулся к этому»

Павел Лопатко

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что гол и результативная передача нападающего Хулиана Альвареса в матче Кубка Испании против «Барселоны» (4:0) помогут форварду перезагрузиться после 11-матчевой безголевой серии.

26-летний аргентинец не забивал с 9 декабря, но 12 февраля в первой полуфинальной игре Кубка Испании на «Метрополитано» сыграл ключевую роль. Аргентинец ассистировал новичку Адемоле Лукману, сделавшему счет 3:0, а затем забил четвертый гол, обеспечив комфортное преимущество к перерыву.

Нападающий &laquo;Атлетико&raquo; Антуан Гризманн забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Барселоны&raquo;.Худший матч «Барселоны» при Флике: «Атлетико» забил ей четыре за тайм! Что это было?

«Факты говорят сами за себя. Передача Лукману была фантастической. Объем работы Альвареса в первом тайме — невероятный. Забивать голы — его призвание, и слава богу, что он вернулся к этому. Он так нуждался в этом мяче, и это, безусловно, поможет ему психологически», — цитирует Симеоне ESPN.

В сезоне-2025/26 Альварес в 33 матчах во всех турнирах забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Диего Симеоне
Хулиан Альварес
ФК Атлетико
Читайте также
Месси забил четыре гола в матче «Интер Майами» и «Монреаля»
Ставка «Ман Сити» на 100 миллионов: с 18-летнего Буадди будут спрашивать по стандартам Родри
Что произошло за ночь 30 августа. Главное
Мирная жительница пострадала в результате атаки БПЛА на Ростовскую область
Умар улетел в кошмарный нокаут, его брат чуть не развязал драку, а титульный бой теперь далеко. Что произошло после шокирующего поражения Нурмагомедова от Ядонга
Дина Аверина и Дмитрий Соловьев стали родителями. У гимнастки и фигуриста родился сын
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Поражение «Барселоны» от «Атлетико» стало самым крупным в тренерской карьере Флика

Матч «Райо Вальекано» — «Атлетико» перенесли на другой стадион
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 3 2 1 0 7-3 7
2
 Алавес 3 2 1 0 5-1 7
3
 Барселона 2 2 0 0 7-0 6
4
 Реал 2 2 0 0 6-2 6
5
 Севилья 3 2 0 1 6-5 6
6
 Бетис 3 2 0 1 4-5 6
7
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
8
 Леванте 3 1 1 1 5-5 4
9
 Расинг 3 1 1 1 5-5 4
10
 Реал Сосьедад 3 1 0 2 3-6 3
11
 Хетафе 2 1 0 1 1-3 3
12
 Эспаньол 3 1 0 2 5-4 3
13
 Депортиво 2 0 2 0 2-2 2
14
 Вильярреал 3 0 2 1 4-5 2
15
 Сельта 2 0 1 1 1-2 1
16
 Валенсия 2 0 1 1 0-1 1
17
 Р. Вальекано 2 0 1 1 2-3 1
18
 Малага 2 0 1 1 1-3 1
19
 Эльче 3 0 1 2 3-9 1
20
 Атлетик 2 0 0 2 1-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.08 20:00 Расинг – Эльче 3 : 2
28.08 22:30 Алавес – Вильярреал 1 : 0
29.08 18:00 Леванте – Бетис 5 : 2
29.08 20:00 Реал Сосьедад – Эспаньол 2 : 1
29.08 22:30 Севилья – Атлетико 1 : 3
30.08 18:00 Реал – Малага - : -
30.08 20:30 Депортиво – Валенсия - : -
30.08 22:30 Сельта – Атлетик - : -
31.08 20:30 Осасуна – Хетафе - : -
31.08 22:30 Барселона – Р. Вальекано - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 3
Фермин Лопес
Фермин Лопес

Барселона

 3
Рафинья
Рафинья

Барселона

 3
П
Джуд Беллингем
Джуд Беллингем

Реал

 2
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 2
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 2
И К Ж
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 1 1 0
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 1 1 0
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости