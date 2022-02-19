Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» над «Осасуной»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Осасуной» (3:0) в матче 25-го тура ла лиги.

«Мы хорошо начали матч, — приводит слова Симеоне Marca. — Маркос Льоренте в полузащите давал нам все, что нужно. Врсалько сыграл хорошо, и это позволило Маркосу проявить себя. Эррера провел отличную встречу, Коке был очень хорош. Все они сыграли на привычном для них уровне и проявили свои качества«.

По словам тренера, у его подопечных было видно желание выиграть.

«Каждый сезон складывается по-разному. Жизнь, как и футбол, испытывает нас различными препятствиями. В нынешнем сезоне сложилась вот такая ситуация, и мы посмотрим, сможем ли мы хорошо завершить сезон», — сказал он.

После 25 туров ла лиги «Атлетико» набрал 42 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице ла лиги. «Осасуна» с 32 баллами остался на девятой позиции.