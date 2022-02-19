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Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» над «Осасуной»

Главный тренер «Атлетико» Симеоне прокомментировал победу над «Осасуной»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Осасуной» (3:0) в матче 25-го тура ла лиги.

«Мы хорошо начали матч, — приводит слова Симеоне Marca. — Маркос Льоренте в полузащите давал нам все, что нужно. Врсалько сыграл хорошо, и это позволило Маркосу проявить себя. Эррера провел отличную встречу, Коке был очень хорош. Все они сыграли на привычном для них уровне и проявили свои качества«.

По словам тренера, у его подопечных было видно желание выиграть.

«Каждый сезон складывается по-разному. Жизнь, как и футбол, испытывает нас различными препятствиями. В нынешнем сезоне сложилась вот такая ситуация, и мы посмотрим, сможем ли мы хорошо завершить сезон», — сказал он.

После 25 туров ла лиги «Атлетико» набрал 42 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице ла лиги. «Осасуна» с 32 баллами остался на девятой позиции.

Источник: https://www.marca.com/futbol/atletico/2022/02/19/62112b72ca4741e7378b4638.html

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15%

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Диего Симеоне
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
5
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
6
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
7
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
14
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
15
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
16
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
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18.02 23:00
Эльче – Р. Вальекано
 2 : 1
19.02 16:00
Гранада – Вильярреал
 1 : 4
19.02 18:15
Осасуна – Атлетико
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Кадис – Хетафе
 - : -
19.02 23:00
Реал – Алавес
 - : -
20.02 16:00
Эспаньол – Севилья
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