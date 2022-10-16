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Сегодня, 06:25

Симеоне после победы над «Атлетиком»: «Я в команде уже 11 лет и меня продолжает вдохновлять работа здесь»

Симеоне доволен игрой «Атлетико» в матче против «Атлетика»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Атлетиком» (1:0) в матче 9-го тура чемпионата Испании.

«Вы видели, что мы приехали сюда, чтобы попытаться победить. Мы, несомненно, встречались с одной из лучших команд лиги прямо сейчас. [Они являются таковыми] из-за динамики, интенсивности, скорости и голевым ситуациям.

Самое сложное было контролировать игру, не только мяч, но и позиционные перемещения. В матче мы показали силу и это порождает оптимизм. Работа в команде продолжает меня вдохновлять. Я здесь уже 11 лет и меня по-прежнему вдохновляет футбол, который показала команда [в матче с «Атлетиком»], — сказал Симеоне на пресс-конференции.

После девяти туров «Атлетико» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 19 очков.

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

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ИТБ1 (1.5)

21%

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ИТБ2 (1.5)

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2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Диего Симеоне
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
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Ла лига: «Реал» — «Барселона», «Атлетик» уступил «Атлетико» и другие матчи 9-го тура

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 1 0 20-1 22
2
 Реал 8 7 1 0 19-7 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
5
 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
6
 Р. Сосьедад 8 5 1 2 13-11 16
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 8 3 1 4 9-14 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
15
 Вальядолид 8 2 2 4 6-13 8
16
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
17
 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
18
 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
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38 тур
14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 1 : 1
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 2 : 2
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
16.10 17:15
Реал – Барселона
 - : -
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 - : -
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

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Реал Сосьедад

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Алекс Бальде

Барселона

 3
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
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Давид Гарсия

Осасуна

 7 1 4
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Севилья

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