Симеоне о победе над «Валенсией»: «Я доволен, что команда растет»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне доволен игрой команды в матче с «Валенсией» (3:0) в 26-м туре чемпионата Испании.

«Я доволен, потому что команда выступает очень хорошо. Мы здорово конкурируем. В первом тайме нам не хватало напористости, но после перерыва голы пошли. Мы довольны, что команда растет», — сказал Симеоне после игры.

«Атлетико» продлил серию без поражений в ла лиге до 10 матчей и с 51 очком занимает третье место в турнирной таблице, «Валенсия» с 26 очками — на 17-й строчке.