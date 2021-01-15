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Главный тренер «Атлетика»: «Всегда приятно победить «Реал»

09:42
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Главный тренер «Атлетика» Марселино Тораль поделился эмоциями после победного матча команды в полуфинале Суперкубка Испании с «Реалом» (2:1).

«Отличные эмоции, победить «Реал» всегда приятно. Футболисты показали отличную концентрацию и сплоченность. Я очень доволен. «Атлетик» не побеждал «Реал» 11 матчей. Рад, что с момента нашего прихода сразу наладилась работа с футболистами», — цитирует Марселино Marca.

В финале Суперкубка Испании «Атлетик» сыграет с «Барселоной». Матч состоится 17 января в Севилье. Начало — в 23.00 по московскому времени.

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