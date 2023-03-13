Эрнесто Вальверде недоволен отмененным голом в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде раскритиковал судейство в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:1).

Наставник выразил недовольство после отмененного гола Иньяки Уильямса на 87-й минуте. Арбитр встречи Хесус Хиль Мансано зафиксировал игру рукой у Икера Муниаина.

«Я не слишком много увидел на изображении, но это не имеет значения. ВАР существует для того, чтобы исправлять ошибки, но такие вещи…

Если судья отменяет гол, потому что мяч задел руку пять пасов назад, я не знаю, есть ли такому место в мире футбола. Это абсурд. Всегда есть какие-то нарушения, но мы в заднице, потому что проиграли. Мы не в лучшей форме», — цитирует тренера As.

«Барселона» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий на второй строчке «Реал» на 9 очков. «Атлетик» с 33 очками — на девятой строчке.