Главный тренер «Атлетик» Вальверде подтвердил, что Иньиго Мартинес покинет клуб

Главный тренер «Атлетик» Эрнесто Вальверде подтвердил, что защитник Иньиго Мартинес покинет клуб этим летом.

«До сих пор только Микель Баленсиага объявил о своем уходе из клуба, и есть предположение, что могут быть еще потери, как в случае с Мартинесом», — приводит слова Вальверде Goal.

Летом защитник станет свободным агентом, и он намерен присоединиться к «Барселоне».

32-летний Мартинес выступает за «Атлетик» с января 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 18 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.