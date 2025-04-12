Куде: «Алавес» должен оставаться сосредоточенным и не давать времени «Реалу» на раздумья»

Главный тренер «Алавеса» Эдуардо Куде поделился ожиданиями от матча против «Реала» в 31-м туре чемпионата Испании.

«Независимо от нынешней ситуации, это «Реал». Любой игрок, который выйдет на поле, соответствует уровню этого клуба. Если мы позволим их футболистам свободно перемещаться по полю, тогда будет очень сложно им противостоять. Мы должны оставаться сосредоточенными и не давать времени «Реалу» на раздумья», — приводит Mundo Deportivo слова Куде.

Игра команд состоится в воскресенье, 13 апреля, и начнется в 17.15 по московскому времени.

«Реал» с 63 очками занимает второе место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» с 30 баллами идет на 17-й строчке.