Во время матча 35-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Алавес» главный арбитр Хесус Хиль Мансано получил травму. По всей видимости, он повредил лодыжку.

Врачи оказали помощь судье, после чего он смог продолжить работу. Из-за его повреждения перерыв по ходу первого тайма, который в ла лиге будет разрешен до конца нынешнего сезона, продлился дольше, чем планировалось.

По ходу первого тайма «Реал» ведет со счетом 1:0. На 11-й минуте пенальти реализовал Карим Бензема.