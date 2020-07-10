Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Главный арбитр матча «Реал» — «Алавес» получил травму, но сумел продолжить работу

10 июля 2020, 23:40
Хесус Хиль Мансано. Фото Twitter.
Хесус Хиль Мансано. Фото Twitter.
Теги:

Во время матча 35-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Алавес» главный арбитр Хесус Хиль Мансано получил травму. По всей видимости, он повредил лодыжку.

Врачи оказали помощь судье, после чего он смог продолжить работу. Из-за его повреждения перерыв по ходу первого тайма, который в ла лиге будет разрешен до конца нынешнего сезона, продлился дольше, чем планировалось.

По ходу первого тайма «Реал» ведет со счетом 1:0. На 11-й минуте пенальти реализовал Карим Бензема.

Реал — Алавес

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир