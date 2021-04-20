Глава Ла Лиги высказался против создания европейской Суперлиги

Глава испаснкой Ла Лиги Хавьер Тебас высказался против создания европейской футбольной Суперлиги. Кроме того, он раскритиковал президента «Реала» Флорентино Переса, который является инициатором проекта.

«В декабре 2020 года я уже сказал, что позиция Переса была неопределенной, теперь он потерян. Ни футбол не испорчен, как он говорит, ни Суперлига, которая является одной из проблем, не может быть решением. Это смерть футбола», — написал Тебас в Twitter.

?Напомним, 19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».