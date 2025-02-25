Глава ла лиги Тебас заявил о необходимости внесения изменений в работу ВАР

Глава ла лиги Хавьер Тебас считает, что необходимо внести изменения в работу системы ВАР, поскольку споры вокруг судейства наносят ущерб соревнованиям.

Система ВАР была впервые одобрена Международным советом футбольных ассоциаций в 2016 году.

«Все споры вредят соревнованиям. Нельзя продолжать работу в обычном режиме, если что-то не работает. Нужны перемены. Я сказал судейскому корпусу, что мы не можем продолжать так же. Если мы сделаем это, ВАР станет лучше. Споры распространяются и на другие страны», — цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

После 25 туров в чемпионате Испании лидирует «Барселона» с 54 очками. На втором месте располагается «Реал» (54), уступая сине-гранатовым по дополнительным показателям. Тройку замыкает «Атлетико» (53).